Les Foreurs auraient mérité mieux contre Halifax

Les Foreurs auraient mérité meilleur sort, mais s'inclinent jeudi soir contre Halifax, 5-3.

C'est un quatrième revers de suite pour Val-d'Or.

Le vert et or a pris 50 lancers sur le gardien adverse, le poivrant de 33 tirs dangereux.

C'était 3-3 en début de troisième et Val-d'Or avait l'avantage dans le jeu, mais chaque erreur a été payée chèrement.

«On a bien joué ce soir, mais leur contre-attaque nous a fait mal à l'entrée de notre zone. On a bien joué, mais on a fait des erreurs offensivement qui nous ont coûté le match. On a aussi raté des belles chances de compter, il faudra être plus opportunistes.»

- William Provost, auteur d'un but et une passe