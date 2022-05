Les Foreurs auront 30 ans en 2022-2023

Les Foreurs préparent leur 30e anniversaire.

La prochaine saison sera la 30è du club depuis son arrivée dans la Vallée-de-l'Or.

C'est parmi les plus vieilles franchises de la LHJMQ.

Le bilan est peu banal : trois coupes du président et deux autres présences en finale.

Le président de l'équipe, Dany Marchand, veut garder la franchise à Val-d'Or à jamais, mais admet que les partisans doivent être au rendez-vous :

«Honneêtement, les deux matchs en séries avec 1 200 personnes passent de travers. Oui, il faut être meilleure comme organisation, mais si on veut se vanter d'être une ville de hockey, il faut que le monde embarque drôlement plus. À l'entre-saison, on va évaluer de nouvelles stratégies pour attirer les gens.»

- Dany Marchand