Les Foreurs auront le couteau entre les dents

Les Foreurs vont tenter de créer l'égalité dans la finale de la coupe du Président ce soir (mardi) à Québec.

C'est à 19h00.

Victoriaville mène 2-1 après le triomphe de dimanche.

Les mauvaises fins de rencontre des matchs 1 et 3 placent les Foreurs en arrière même si, sur plus de 180 minutes de jeu, Val-d'Or a tiré de l'arrière moins de deux minutes.

Le vétéran défenseur Maxence Guenette est à prendre avec des pincettes :

«On va être une équipe affamée. On va vouloir gagner à tout prix. On va travailler plus qu'eux autres, c'est certain et c'est sûr qu'on va se présenter.» - Maxence Guenette

Les Foreurs devront en donner plus offensivement, spécialement sur le jeu de puissance, où l'équipe est 1 en 10.

Il faudra aussi que certains joueurs en donnent plus.

Justin Ducharme et Alexandre Doucet n'ont pas encore de points en finale, Jérémy Michel n'a qu'un point et les défenseurs n'ont inscrit qu'un but au total.

Le cas du joueur de centre Justin Robidas est aussi nébuleux. Le petit #19 a raté le premier match et n'a pas beaucoup joué les deux suivants. On ignore ce qui le ralentit, mais l'équipe n'a pas autant de mordant sans un apport offensif de son deuxième centre.