Les Foreurs balaient les Olympiques

Les Foreurs remportent un troisième match face aux Olympiques de Gatineau.

Cette fois, c'est par la marque de 2 à 1 que le vert et or s'est imposé.

Zachary Michaud et Alexendre Doucet ont été les marqueurs pour Val-d'Or.

Devant le filet, Jonathan Lemieux a bloqué 19 des 20 tirs dirigés vers lui.

Daniel Renaud dresse un bilan positif de la bulle à Chicoutimi.

«Si tu ne sens pas que tu progresses tous les jours, c'est là que tu dois te remettre en question. Avec comment la semaine s'est déroulée, c'est sûr que les deux jours de congé entre le deuxième et troisième match nous a permis de faire beaucoup de vidéos, de rencontres et d'apporter de petits ajustements. Avec la façon que les gars ont répondu ce soir, démontre un bon apprentissage de la part du groupe. C'est ce qui nous rend le plus fiers en ce moment.»

-Daniel Renaud, entraineur-chef des Foreurs de Val-d'Or