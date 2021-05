Les Foreurs balayent l'Océanic

Les évènements des derniers jours ne semblent pas avoir impacté les joueurs de Foreurs de Val-d'Or. Le vert et or l'emporte sans trop de difficulté 8 à 2 et balaye la série face à l'Océanic de Rimouski.

Dans la victoire, quatre joueurs terminent le match avec trois points.

Justin Ducharme nous explique le succès de l'équipe cet après-midi.

«Je pense qu'on a eu début un peu plus lent et ils ont marquer tôt ce qui nous a déstabilisés en peu. Par la suite, on s'est mis à rejouer comme on faisait les autres matchs. Je pense qu'on a juste élevé notre jeu d'un cran et on a amené des lancées au filet et fait des jeux simples. C'est ça qui fonctionne depuis toujours et ça encore fonctionner aujourd'hui.»

L'entraineur-chef, Daniel Renaud, apprécie l'attitude de ses joueurs durant le match.

«J'ai aimé le côté vocal de notre groupe. Je pense qu'on communiquait bien sur la glace et sur le banc. J'ai senti les gars engagés et positifs. D'être un bon coéquipier, de s'encourager pendant 60 minutes c'est très important et c'est ce qu'on a eu comme réponse.»

Le prochain adversaire des Foreurs est inconnu pour le moment tout comme la date à laquelle débutera la troisième ronde qui sera toujours disputée à Québec.