Les Foreurs battus à la maison... deux fois

Les Foreurs concluent un week-end plutôt décevant devant leurs partisans par deux défaites en autant de sorties.

Le vert et or s'inclinent 8-4 vendredi et 3-1 hier (dimanche) contre Baie-Comeau.

Avec un but (spectaculaire) et deux passes, le Senneterrien William Provost a été le plus productif des siens.

«Évidemment, on est déçus du résultat, on ne se le cachera pas. Deux en ligne contre Baie-Comeau, je trouve ça moyen. Ce soir, on n'a pas d'excuse, on était reposé. C'est décevant. On a donné seulement 25 tirs, même pas dix chances de marquer. En troisième, on prend 18 lancers, on est sortis enragés, mais elle ne voulait pas rentrer ce soir.» - Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef

Les Foreurs glissent au sixième rang du classement dans l'Ouest.

La foule d'hier (dimanche), à 2236 spectateurs, était la meilleure depuis décembre 2019 à Val-d'Or.

Pour un match de saison régulière qui n'était pas contre les Huskies, il faut remonter à mars 2019 pour trouver meilleure soirée au guichet.