Les Foreurs bombardent Sherbrooke et l'emportent

Les Foreurs de Val-d'Or ont donné la vie dure au gardien de but du Phoenix de Sherbrooke ce soir (mercredi).

Les hommes de Daniel Renaud ont lancé 45 fois au filet adverse pour finalement l'emporter 6-2.

Dans la victoire, quatre joueurs ont récolté au moins deux points.

Jakob Pelletier a été le meilleur du vert et or avec un but et deux passes.

«On a mis beaucoup de pression, beaucoup de lancées, ça l'a généré des rebonds et des chances.» -Jakob Pelletier

Les Foreurs seront à Rimouski à partir du 27 février pour y affronter Rimouski, Blainville-Boisbriand et Drummondville.