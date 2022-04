Les Foreurs sont à Chicoutimi pour deux matchs en deux soirs, à partir de ce soir (vendredi).

Le vert et or a perdu ses quatre derniers matchs et voit Boisbriand s'éloigner au classement.

L'attaque fait cruellement défaut ces temps-ci.

Dans cette séquence de quatre revers, les seuls attaquants qui ont compté sont Justin Robidas et Alexandre Doucet.

Le match de ce soir débute à 19h30.