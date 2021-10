Les Foreurs commencent leur voyage avec une défaite amer

Les Foreurs de Val-d'Or amorcent leur périple dans les maritimes avec une défaite.

Le vert et or s'est incliné 2 à 0 face aux Eagles du Cap-Breton.

Ivan Ivan et Sean Larochelle ont récolté deux points chacun du côté des oiseaux.

Les Foreurs ont pu compter sur le retour au jeu de Jérémy Michel qui avait manqué les derniers matchs en raison d'une infection au coude.

Le numéro 92 termine la rencontre avec deux lancées au filet.

«C'est une défaite avec un petit gout amer puisque je pense qu'on méritait un meilleur sort. Je crois qu'on a dominé la partie, mais il y a des soirs où la rondelle ne veut simplement pas rentrer. L'éthique des joueurs était bonne et le plan match a été respecté. Un peu plate, mais on regarde vers l'avant et demain est une nouvelle journée.»

-Maxime Desruisseaux, entraineur-chef