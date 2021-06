Les Foreurs de Val-d'Or n'ont aucun regret

L'heure est au bilan chez les Foreurs de Val-d'Or, après une saison où les attentes étaient très élevées. Malgré qu'elle en soit ressortie bredouille, l'organisation dresse un bilan positif de la dernière campagne.

Le directeur général, Pascal Daoust estime avoir fait ce qu'il fallait pour aller chercher les meilleurs joueurs disponibles au meilleur prix qu'il le pouvait.

Il affirme d'ailleurs qu'un seul joueur quittera à titre de compensation d'un échange.

«Le plan dans lequel on s'est assis cette année respectait à la virgule tout ce qui avait été présenté dans les semaines, mois et années précédentes. Je crois qu'on a livré la marchandise. Je n'ai aucun regret. Les joueurs le méritaient, les partisans le méritaient. Ce n'est pas un feu d'artifice qu'on vient de faire. On a allumé plusieurs lumières, il y en a une qui s'éteint, celle de 2020-2021, mais il en reste plusieurs d'allumées.»

-Pascal Daoust