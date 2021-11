Les Foreurs déclassés par Sherbrooke

Les Foreurs ont tenu le fort le plus longtemps possible, mais s'inclinent 5-1 à la maison contre Sherbrooke,

Le vert et or a pris les devants 1-0 et tirait de l'arrière par seulement un but pour débuter la dernière période, mais au final, il n'aura généré que 15 tirs et huit chances de compter.

Le seul buteur des Foreurs, Alexandre Doucet :

«Ça n'a pas été un grand match pour moi, pour notre ligne et pour l'équipe. On se doit d'être pas mal meilleurs dans les trois zones. Ça nous prend plus de tirs, des meilleures sorties de zone et être meilleurs dans tout. On a du travail à faire.» - Alexandre Doucet

Val-d'Or a dû se débrouiller pratiquement toute la troisième période sans l'Amossois Zachaël Turgeon, blessé. Le club est déjà privé des attaquants Marshall Lessard, Émile Lauzon et Jérémy Ste-Marie.

Val-d'Or va recevoir Victoriaville samedi après-midi.