Les Foreurs demeurent invaincus en série

Les Foreurs de Val-d'Or infligent une première défaite au Saguenéens au cours des présentes séries.

Les hommes de Daniel Renaud remportent le premier duel par la marque de 5 à 2.

Maxim Cajkovic termine la rencontre avec un but et une passe.

«Je pense qu'on n’était pas content de notre départ. Je pense qu'on est revenu en force en deuxième et en troisième. C'est notre caractère qui a démontré ça et je suis très fier des gars. Si on se tient hors des bancs de punitions, on se donne une chance de gagner chaque soir.»

-Jakob Pellertier, attaquant des Foreurs de Val-d'Or