Les Foreurs jouent un match d'une extrême importance

Les Foreurs ont une partie de leur sort entre les mains ce soir (mardi), alors qu'ils reçoivent les Voltigeurs de Drummondville.

Les visiteurs sont actuellement au quatrième rang de la conférence, le dernier qui donne l'avantage de la glace en première ronde.

Les Foreurs se retrouvent présentement à cinq points des Voltigeurs.

Chez le vert et or, on surveille le défenseur Kale McCallum, qui connaît une saison de rêve.

Avec 55points, il est au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la ligue.

Le #21 explique ce qui a changé pour lui en arrivant à Val-d'Or :