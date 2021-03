Les Foreurs l'emportent en prolongation

Un but de Maxim Cajkovic marqué en prolongation permet aux Foreurs de défaire les Huskies 3-2, vendredi soir.

Le vert et or a laissé aller une avance de 2-0 en troisième période.

William Rouleau a été le meilleur attaquant des Huskies, avec deux buts, mais le gardien Samuel Richard a été encore meilleur, avec 40 arrêts.

«Les joueurs ont fait une bonne job. On a eu des bons moments, même pour les jeunes. C'est pas facile contre les Foreurs, qui sont aspirants. On a vu beaucoup de positif, on doit s'améliorer défensivement, mais les joueurs en ont donné plus en l'absence de Mario (Pouliot).» - Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim de la meute

Charles Laferrière, Bell Média

Avec un but et une passe, en plus de cinq lancers dangereux, le Foreur Samuel Poulin a été de bien des attaques des siens :

«C'est dur de se remettre dedans quand on ne joue pas pendant 12 jours, c'est comprenable pour le genre de partie qu'on a joué. Je ne suis pas inquiet pour les autres matchs dans la bulle. Je suis satisfait.» - Samuel Poulin

Le match a été retardé pendant plus d'une heure après la première et la deuxième période après que la resurfaçeuse ait fait un trou dans la glace.

La bulle à Val-d'Or se poursuit samedi après-midi avec un match entre les Huskies et les Remparts.