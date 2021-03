Les Foreurs l'emportent face aux Remparts

Les Foreurs de Val-d'Or poursuivent sur leur lancée et l'emportent 4 à 2 contre Remparts.

Le vert et or a vu Québec créer l'égalité à deux reprises durant la rencontre.

C'est finalement Maxim Cajkovic qui a marqué le but victorieux pour dans un deuxième match de suite.

Jacob Gaucher a connu un bon match avec une mention d'aide et 18 mises au jeu remportées.

«On essaie de créer une chimie à l'interne et on commence à progresser ensemble. Ça fait aussi du bien de jouer à la maison. On a plus de repères. Je pense qu'on progresse bien».

-Jacob Gaucher