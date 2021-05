Les Foreurs laissent filer une avance de trois buts et s'inclinent 4 à 3 en prolongation face aux Tigres de Victoriaville.

Victoriaville prend donc les devants 2 à 1 dans la série finale de la coupe du Président.

Val-d'Or menait le match 3-0, mais les Tigres en ont marqué autant dans les 10 dernières minutes du match dont le but égalisateur alors qu'il ne restait que cinq secondes au cadran.

Conor Frenette a finalement donné la victoire à l'équipe du Centre-du-Québec.

Nathan Légaré explique ce qui s'est passé en troisième période pour les Foreurs.

«Je pense qu'on n’a pas joué de la manière qu'on voulait. On les a regardé jouer, on était sur les talons et c'est quelque chose que l'on ne doit pas faire surtout en finale. On n'a pas pris la victoire pour acquise. Un match c'est 60 minutes, on en a joué 40.»