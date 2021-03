Les Foreurs massacrent les Huskies à Val-d'Or

Les Foreurs ont connu un de leurs meilleurs matchs de la saison, en route vers un gain face de 9-0 sur les rivaux de la 117, les Huskies.

Jakob Pelletier (2-3) et Justin Robidas (2-1) ont été les plus productifs des locaux, mais huit joueurs ont obtenu au moins deux points.

Devant le filet du vert or, Jonathan Lemieux a bloqué 23 rondelles pour signer son premier jeu blanc de la saison.

Le défenseur des Foreurs Xavier Bernard termine le duel à +4 :

«La dernière contre les Huskies, on l'avait échappé en troisième période. Pour nous, c'était de rebondir avec une bonne première période. Là, on veut finir la bulle de Val-d'Or en beauté.»

Chez les Huskies, c'est évidemment une dure défaite à avaler. L'attaquant Anthony Turcotte explique que l'équipe n'a jamais abandonné :

«C'était le message entre la deuxième et la troisième période. Nos chances étaient très minces de revenir dans cette partie, mais on voulait montrer de la fierté. On a fait de notre mieux en troisième période.»

- Anthony Turcotte