Les Foreurs misent sur Antoine Lagacé

Silencieux au cours des trois premières rondes, les Foreurs pigent à la défense pour leur premier choix du repêchage de la LHJMQ.

Le vert et or sélectionne Antoine Lagacé, des Vikings de St-Eustache au 68e rang.

Au cours de la saison 2019-2020, Lagacé a récolté 17 points en 26 matchs joués.

«C'est un défenseur qui a beaucoup de qualités et dans plusieurs composantes. Il n'a pas nécessairement de dominance, mais il est complet, bon dans les deux sens. C'est un joueur qui va apporter de l'assurance dans une fenêtre qu'on espère être la plus courte possible.» -Pascal Daoust, directeur général des Foreurs

Val-d'Or a échangé Jonathan Lemieux et un choix de 7e ronde de cette année au Sea Dogs de Saint John. En quatre saisons en Abitibi, Lemieux a gardé les buts à 139 reprises et a signé 62 victoires.

François-Olivier Dénommé, Bell Média

En retour, le vert et or met la main sur le défenseur Kale McCallum, le 104e choix en 2021, un choix de 3e et 4e en 2022 ainsi qu'un choix de première ronde en 2023.

Pascal Daoust nous explique qui est Kale McCallum.

«C'est un défenseur qui va venir jouer chez nous et qui va déjà composer sur le top 3 ou 4 de nos défenseurs. Il va prendre beaucoup de minutes importantes.C'est une denrée très rare qui habituellement coûte très cher à obtenir, mais il n'y avait pas d'équipes présentement qui voulaient bouger des défenseurs.»

En ce qui concerne les choix obtenus, le directeur général des Foreurs ne voyait pas d'urgence à aller chercher des choix cette année.

«Le repêchage a des limites en thermes de recrutement qu'on a pu faire et aussi de l'aide immédiate dans l'alignement. Pour ceux qui pensent que j'avais vidé l'équipe, sachez qu'on est encore bien en selle et on a beaucoup de joueurs qui seront de retour. Ces joueurs-là sont tellement de bonne qualité et populaire qu'on va récupérer des choix de premier plan si on décide de les échanger un jour. Les choix vont arriver dans des moments où l'on en aura besoin.»

Avec le 104e, les Foreurs choisissent un talent local en Frédéric Cousineau. Originaire de Malartic, le gardien de but a passé les dernières années dans l'organisation des Forestiers d'Amos.

En 9e ronde, c'est le Valdorien Matthew Bolduc qui a entendu son nom être prononcé par le vert et or. Au cours de la saison 2019-2020, Bolduc a amassé 18 points en 26 rencontres.

Originaire de Val-d'Or, Noah Cousineau fera un retour à la maison puisqu'il fut le dernier élu de Foreurs. En 2019-2020, il a inscrit cinq points en 24 parties jouées avec les Citadelles de Rouyn-Noranda.

Voici la récolte des Foreurs lors de la séance du repêchage 2021 :