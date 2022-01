Les Foreurs ne se voyaient pas faire une vente de feu

Les dirigeants des Foreurs espèrent faire un bout de chemin en séries.

Traditionnellement, dans le cycle du junior majeur, une équipe éprouve des difficultés après avoir visé la coupe l'année précédente.

Chez le vert et or, le portrait est un peu différent, puisque de bons joueurs de 18 et 19 ans sont toujours dans l'équipe.

C'est dans cette optique que le directeur gérant hockey, Pascal Daoust, a refusé de lancer la serviette :

«Les gens pensaient peut-être qu'on ferait une vente de feu, mais on ne voit pas comment cette édition-là mériterait d'être en vente de feu. Il y a beaucoup de talent dans l'équipe. On continue de croire que sans les blessures et les absences, jamais on ne serait dans la position qu'on est.» - Pascal Daoust

On ne sait toujours pas quand les Foreurs joueront leur prochain match.