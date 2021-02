Les Foreurs offrent un cadeau de fête à leur entraineur

Les Foreurs de Val-d'Or ont fait un cadeau d'anniversaire à Daniel Renaud ce soir (lundi).

Ils ont vaincu les Cataractes de Shawinigan par la marque de 2 à 1.

Dans la victoire, Jordan Spence récolte deux mentions d'aides.

Le but gagnant de Nathan Légaré a été inscrit en avantage numérique chose que Val-d'Or n'avait pas faite depuis le 29 novembre et l'entraineur-chef, Daniel Renaud ne se disait pas inquiet de cette statistique.

«Non, ça ne m'inquiète pas et sur la glace on n'a pas nécessairement travaillé beaucoup là-dessus. Ça peut sembler surprenant d'entendre ça ce soir, mais avec les quatre, cinq et même six nouveaux et le peu de pratiques qu'on a en ce moment, on a priorisé le cinq contre cinq parce que veut, veut pas, au final, tu joues environ 50 min à cinq contre cinq. On s'est dit qu'on y allait avec les chances et éventuellement on va avoir plus de pratique.»

-Daniel Renaud, entraineur-chef des Foreurs de Val-d'Or