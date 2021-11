Les Foreurs ont de la visite de Sherbrooke

Les Foreurs reprennent l'action ce soir (jeudi) alors qu'ils accueillent le Phoenix de Sherbrooke.

Le match débute à 19h00, au Centre Agnico-Eagle.

Val-d'Or a cinq points de retard sur son rival au classement.

Le capitaine du vert et or, Justin Robidas, a grandi en Estrie, il a joué son midget AAA à Magog et il admet que les matchs contre le Phoenix ne sont pas comme les autres :