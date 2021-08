Les Foreurs remportent un autre match présaison.

Cette fois, ils ont eu le dessus 7 à 3 sur les Olympiques de Gatineau.

Justin Robidas a été le meilleur chez le vert et or avec une récolte de deux buts et deux passes.

Michel, Doucet, Dufort, Gauthier et Desruisseaux sont les autres marqueurs.

La gardienne de but des Olympiques, Ève Gascon, a bloqué huit des dix lancées dirigées vers elle.