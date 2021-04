Les Foreurs passent à la prochaine ronde

Les Foreurs poursuivent leur chemin dans les séries éliminatoires.

Ils ont vaincu le Drakkar par la marque de 4 à 1 et balaie la série.

Val-d'Or a frappé 66 fois à la porte de son adversaire alors qu'à l'autre extrémité Jonathan Lemieux a été beaucoup moins occupé avec 16 tirs dirigés vers lui.

Nathan Légaré a inscrit un but contre son ancienne équipe.

«C'est sûr que c'est un sentiment un petit peu bizarre, mais je pense que notre but était vraiment de remporter la série, peu importe l'adversaire. Il faut lever notre chapeau à Baie-Comeau. Ils ont donné une bonne opposition et on est vraiment content de passer au prochain tour.»

-Nathan Légaré