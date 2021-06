Les Foreurs peuvent prendre les commandes de la finale

Les Foreurs vont tenter ce soir (jeudi) de prendre les devants une première fois dans la finale de la coupe du Président.

Avec une série égale 2-2 et du momentum de la victoire de mardi, le vert et or semble en bonne posture.

Surtout que Justin Robidas semble prendre du mieux et que l'attaque a été mieux répartie lors du dernier match.

«Je pense que les séries, c'est le momentum. On a gagné la partie #4 avec du caractère et on va apprendre de nos erreurs. On va mettre ça dans la partie 5, c'est à ça qu'on pense et pas plus loin.» - Xavier Bernard, défenseur des Foreurs

Il sera intéressant de surveiller les décisions du préfet de discipline de la LHJMQ, alors que Shawn Element et Massimo Siciliano des Tigres ont posé des gestes dangereux mardi et pourraient être suspendus.

C'est à 19h00.