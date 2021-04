Les Foreurs placent le Drakkar au pied du mur

Les jours se suivent et se ressemblent pour les Foreurs. La troupe à Daniel Renaud l'emporte 6 à 2 face au Drakkar de Baie-Comeau et prend les devants 2 à 0 dans la série.

Le trio formé de Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Maxim Cajkovic a encore fait des ravages avec trois points chacun.

«On est super bien, je pense qu'on a une bonne chimie. Pelletier, ça fait un certain temps qu'on joue ensemble. Cajkovic, on ne le connaissait pas beaucoup, mais on a appris à créer une chimie au cours de la saison. C'est sûr qu'on aime ça mieux se connaitre rendu en série.»

Daniel Renaud voulait que ses joueurs soient meilleurs que la veille et le message a été entendu.

«Je te dirais qu'on a été beaucoup plus efficace ce soir. Si tu regardes les chances de marquer à la fin des 60 minutes on s'est peut-être généré moins d'offensive, par contre on a donné beaucoup moins d'attaques en surnombre. Je pense qu'on a joué une partie plus en contrôle. Je suis vraiment satisfait de l'effort de l'équipe ce soir.»

-Daniel Renaud, entraineur-chef