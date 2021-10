Les Foreurs prennent la route pour une première fois

Après un week-end inaugural sans faille à la maison, les Foreurs se retrouvent à l'étranger en fin de semaine.

Val-d'Or est à Boisbriand ce soir (vendredi) et à Gatineau demain.

Ce sont deux rivaux de division et donc, des matchs encore plus importants au classement.

«Des fois, sur la route, ça peut être difficile. On va affronter de l'adversité et deux bonnes équipes. On doit arriver prêts, dès que la rondelle tombe. On veut être redoutables à la maison et aussi déranger à l'extérieur.»

- Thomas Pelletier