Les Foreurs prennent leur revanche face aux Tigres

Les Foreurs de Val-d'Or offrent une victoire à leurs partisans présents au Centre Vidéotron de Québec. Le vert et or l'emporte 4 à 1 et créer l'égalité 1 à 1 dans la série finale.

Les hommes de Daniel Renaud ont connu une première période plus difficile, mais le tout s'est replacé au deuxième engagement alors que Maxim Cajkovic a donné les devants à son équipe à deux reprises.

Jérémy Michel et Samuel Poulin ont par la suite accentué l'avance en troisième période.

Jonathan Lemieux a fermé la porte à 21 reprises devant le filet.

«J'en dois beaucoup à mes coéquipiers qui font un gros travail devant moi. De mon côté, c'est vraiment d'approcher chaque match de la même manière. J'essaye d'être le plus constant possible pour donner une chance de gagner à mon équipe chaque soir. Je pense que si je vois bien la rondelle c'est que les gars ont fait le travail.» -Jonathan Lemieux

À son retour d'une suspension de trois matchs, Jacob Gaucher récolte une mention d'aide.

«Je trouvais ça extrêmement difficile d'être dans les gradins et de regarder mes coéquipiers jouer ces matchs-là sans moi. J'étais très fébrile de jouer et je suis très content qu'on soit sortie avec la victoire.» -Jacob Gaucher

Le troisième match de la série est demain à 15h.