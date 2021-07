Les Foreurs présentent leur nouveau patron derrière le banc

Le nouvel entraîneur-chef des Foreurs s'en vient à Val-d'Or pour gagner.

Maxime Desruisseaux a été présenté à la presse, un mois et demi après avoir battu les Foreurs en finale de la ligue, alors qu'il était adjoint à Victoriaville.

À 37 ans, Maxime Desruisseaux est en pleine ascension et ne vient pas en Abitibi pour relaxer, même si l'équipe amorce une transition après avoir visé le sommet l'an dernier :

«On sait que les Foreurs aspiraient aux grands honneurs l'an dernier, mais je suis content du noyau qui est de retour. Ce sont des gars qui mettent leurs bottes de travail tous les soirs et qui font les sacrifices. Je ne viens pas en touristes, je veux ramener les Foreurs le plus rapidement possible à une conquête de la coupe du Président.»

- Maxime Desruisseaux