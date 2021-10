Les Foreurs profitent de l'indiscipline du Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke fait son nid dans le banc des punitions du Centre Agnico Eagle et en paie le prix.

La grande indiscipline des visiteurs permet aux Foreurs d'inscrire quatre buts en avantage numérique et de finalement l'emporter par la marque de 6 à 3.

Dans la victoire, neuf joueurs du vert et or ont noirci la feuille de pointage.

Jérémy Michel a inscrit le premier et le dernier but des siens en plus de récolter deux mentions d'aide.

«C'était difficile de faire un deux en deux, mais grâce à l'énergie des partisans on a réussi à trouver de l'énergie et remporter les matchs. On a eu beaucoup de chance de marquer et on a capitalisé donc c'est agréable. On a joué un bon match, mais on a encore des choses à travailler.»

-Jérémy Michel