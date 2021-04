Les Foreurs remportent la première manche

Les Foreurs de Val-d'Or amorcent les séries du bon pied avec une victoire de 7 à 2 face au Drakkars de Baie-Comeau.

Le vert et or prend donc les devant 1-0 dans la série.

Les sept buts des Foreurs ont été inscrits par sept joueurs différents.

Justin Robidas a été le plus productif des siens terminant le match avec un but et deux passes.

«On a une équipe complète. On a quatre trios qui peuvent contribuer et les quatre ont contribués. Je pense que c'est ça qui va nous aider tout au long des séries.» -L'attaquant, Justin Robidas

Malgré le pointage final, l'entraineur-chef, Daniel Renaud, croit que ses joueurs peuvent être meilleurs.

«Il y a des choses qui m'ont laissé sur mon appétit. C'est sûr qu'on peut être meilleur et tout le monde se doit d'être meilleurs demain. Depuis le jour un je dis que je veux qu'on soit 1% meilleurs à chaque jour et je veux voir ça dès demain.» -L'entraineur-chef Daniel Renaud

Les deux équipes se retrouveront demain à 19h.