Les Foreurs remportent le premier duel face à l'Océanic

Une bonne deuxième période permet aux Foreurs de Val-d'Or de l'emporter 6 à 2 face à l'Océanic.

Le vert et or prends donc les devants 1-0 dans la série.

Val-d'Or a dirigé 43 tirs vers le but adverse alors que Jonathan Lemieux en a reçu 15.

Dans la victoire quatre joueurs ont récolté au moins deux points.

«Je pense qu'on a joué un bon match. J'ai aimé la façon qu'on a géré la rondelle. On a gardé les choses relativement simples et c'est ce qui nous a permis d'avoir du succès collectivement.»

Samuel Poulin nous explique la mentalité de l'équipe en vue du prochain match demain soir.

«Demain c'est une nouvelle journée et ça repart à zéro. On mène la série 1-0 en ce moment et demain il va falloir recommencer ce qu'on a fait aujourd'hui sans trop y penser.»

-Samuel Poulin, attaquant des Foreurs de Val-d'Or