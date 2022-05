Les Foreurs revoient des vieux amis ce soir

Les séries éliminatoires commencent ce soir (jeudi) pour les Foreurs de Val-d'Or.

C'est une courte série 3-de-5 qui débute à Gatineau.

Les Foreurs ont plutôt bien paru contre les Olympiques en saison.

En sept duels, Val-d'Or a raflé trois victoires en plus de subir une défaite en fusillade.

Le match commence à 19h00.

«On a réussi à gagner des gros matchs contre eux et certains matchs qu'on a perdus, on est revenus de l'arrière. On est confiants en entrant dans la série. Il faut rester calme, ce n'est pas juste un match, c'est une série. Si tu as un mauvais match ou une mauvaise période, ce n'est pas la fin du monde, il faut rester positif et être calmes.»

- Justin Robidas, capitaine