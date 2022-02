Les Foreurs s'inclinent à Québec

Les Foreurs ont tenu le coup le plus longtemps possible, mais baissent pavillon 4-1 à Québec pour ouvrir leur voyage.

Le capitaine Justin Robidas avait donné les devants au vert et or en première période avec son 19è de la saison, mais les Remparts ont inscrit tous les autres filets, dont un tard en deuxième période et un autre tôt en troisième.

Le gardien Philippe Cloutier a été solide devant la cage des Foreurs, donnant trois buts sur 39 tirs.

Les Foreurs ont été blanchis en quatre attaques massives.

Val-d'Or jouera à Rimouski demain (samedi).