Les Foreurs sauvent le voyage à Sherbrooke

Les Foreurs ont sauvé leur séjour sur la route in extremis.

Après un gênant revers de 3-1 à Victoriaville vendredi, ils ont gagné 5-4 en fusillade contre le puissant Phoenix de Sherbrooke.

Le vert et or a comblé un retard à quatre reprises pour mettre un terme à la séquence de 10 victoires de Sherbrooke.

Avec trois passes pendant la partie et le but gagnant en tirs de barrage, le défenseur Kale McCallum a animé le spectacle.

«On a eu beaucoup plus d'engagement de nos joueurs et plus de présence au filet devant le gardien du Phoenix. Dernièrement, dans les 3 ou 4 derniers matchs, on avait un peu plus de difficulté à marquer des buts. Je suis content que cette touche-là soit revenue. De finir le week-end de cette façon-là, c'est très agréable.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs