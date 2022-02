Les Foreurs se contentent d'une victoire sur deux

Les Foreurs améliorent leur classement de deux points suite à la fin de semaine.

Hier (dimanche), Val-d'Or a été renversé 8-2 par la grosse machine de Shawinigan.

Alexandre Doucet et Jérémy Ste-Marie ont compté pour le vert et or.

La veille, les Foreurs avaient battu Cap-Breton 6-2.

L'ailier russe Alexander Mirzabalev a marqué deux buts et ajouté trois passes :

«J'ai joué un bon match, j'ai travaillé fort. Ça aide de jouer avec Robidas et Doucet, j'ai pu utilisé ma vitesse. Je suis très content.» - Alexander Mirzabalaev

Les Foreurs sont à quatre points de Boisbriand et du deuxième rang de la division Ouest.