Les Foreurs se payent l'Armada à la maison

Les Foreurs ont joué un match inspiré devant leurs partisans, battant l'Armada de Boisbriand 3-2 vendredi soir.

C'est le premier revers de Boisbriand cette saison et un quatrième gain en cinq matchs pour le vert et or.

Kale McCallum a marqué pour les Foreurs, Justin Robidas a inscrit le but gagnant tard en troisième, mais on retient aussi le premier but en carrière du Valdorien Frédéric Potvin :

«Je me sens extrêmement fier, très honoré, en plus devant les partisans, je suis vraiment content. C'était un gros but pour faire 2-2, je suis très confiant. J'ai hâte de voir comment la saison va aller.» - Frédéric Potvin

William Blackburn a été solide devant le filet des vainqueurs, avec 22 arrêts.

Val-d'Or était privé de Jérémy Michel, Émile Lauzon et Marshall Lessard, tous blessés.

Les Remparts de Québec seront les visiteurs au Centre Agnico Eagle, dimanche après-midi.