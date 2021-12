Les Foreurs sont à court de munitions

Les Foreurs rentrent les mains vides de leur voyage dans les Maritimes.

Ils ont perdu 5-3 à Moncton, 5-1 à Bathurst et 7-4 à St-John hier.

La liste des blessés est de nouveau impressionnante. En plus de William Blackburn, Émile Lauzon et Zachaël Turgeon, Marshall Lessard s'est blessé au bas du corps vendredi et n'a pas rejoué. Zachary Michaud, malade, n'a pas joué vendredi et samedi.

Justin Robidas (0-4), Jérémy Michel (3-0) et Kale McCallum (0-3) ont été les plus productifs.

L'entraîneur-chef, Maxime Desruisseaux :

«Les jeunes apprennent à la dure présentement, parce que chaque petite erreur se ramasse derrière nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Il reste deux matchs avant la pause des Fêtes, on veut finir sur une belle note. Ça va donner le temps à certains de nos joueurs de guérir des bobos.» - Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef

Les Foreurs joueront à domicile en fin de semaine.