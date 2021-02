Les Foreurs sont dans une bulle à Rimouski

Les Foreurs ont deux gros matchs au calendrier ce week-end.

Ils sont dans un environnement protégé à Rimouski.

Les duels sont samedi et dimanche soir, contre l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Le vert et or a battu deux fois l'Armada il y a deux semaines.

Même si ça va bien pour l'équipe en ce moment, l'entraineur-chef du vert et or veut voir de l'amélioration chez ces joueurs.

«Garder nos présences encore plus courtes, augmenter notre intensité, limiter les revirements. On ne pourra pas se contenter d'offrir le même genre de performance, il faut toujours viser plus haut. C'est ce qui va nous permettre d'avoir du succès sur une longue période de temps.»

- Daniel Renaud