Les Foreurs sont parfaits dans leur bulle

Les Foreurs continuent d'aligner les victoires.

Cette fois, ils l'emportent 5-1 sur les Remparts de Québec.

Le gardien Jonathan Lemieux a été solide, avec 27 arrêts.

En attaque, quatre joueurs ont obtenu chacun deux points.

Le défenseur Maxence Guenette a de nouveau été solide, avec trois tirs au but et un différentiel de +2 :

«On joue vraiment du bon hockey à la maison. Ça paru avant Noël et encore dans cette bulle. On est chez nous, on a nos repères, notre chambre, nos installations. Les Remparts ont eu sept avantages numériques, mais notre «pk» a fait la job.»

- Maxence Guenette