Les Foreurs veulent de meilleurs départs

Les Foreurs entament ce soir (jeudi) la finale de la coupe du Président.

C'est à Québec, contre les Tigres de Victoriaville.

Les deux clubs ne se sont pas vus en saison régulière.

Le centre Justin Robidas explique ce qu'il veut voir dès ce soir :

Les Tigres ne comptent pas jouer les touristes en finale.

«On a super hâte évidemment. On sait que Val-d'Or a toute une machine, on l'a vu de nos propres yeux, ils sont balancés de A à Z.»

- L'entraîneur Carl Mallette

«On a hâte de les affronter. On veut prouver à tout le monde qu'on est capables de compétitionner. Il va falloir qu'ils travaillent pas mal plus fort. On s'en va pas là pour le fun, on va là pour gagner.»

- L'attaquant Shawn Element