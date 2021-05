Les Foreurs veulent envoyer Chicoutimi dans les câbles

Les Foreurs vont tenter de prendre les devants 2-0 contre Chicoutimi cet après-midi (mercredi), alors qu'est joué le deuxième match de la demi-finale.

C'est à 13h00.

Val-d'Or a eu une belle opposition lors du premier match, mais a ultimement limité l'adversaire à 23 tirs et dix chances de compter malgré cinq avantages numériques.

Le pilote, Daniel Renaud, a un plan de match bien précis :

«Ça va être important de bien gérer la rondelle, on sait que c'est une équipe rapide. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ils sont très efficaces en contre-attaque. On doit travailler en unité de cinq et éviter toute punition de réplique».

- Daniel Renaud