Les Foreurs veulent tenir une bulle à Val-d'Or

Les Foreurs aimeraient tenir une bulle à Val-d'Or d'ici la fin de la saison.

L'organisation finalise le cahier de candidature qu'elle va remettre à la ligue demain (jeudi).

La Ville semble d'accord, il faut donc s'assurer d'avoir en main les autres éléments, incluant suffisamment de chambres d'hôtel.

Il y aurait deux possibilités, soit une bulle à trois et une bulle à quatre équipes. La première serait fin février pour neuf jours et la deuxième, deux semaines plus tard, serait de sept jours.