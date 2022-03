Les Foreurs sont à Victoriaville ce soir (vendredi) et vont tenter de mettre fin à une gênante séquence.

Le vert et or a perdu ses trois derniers matchs et n'a marqué que trois petits buts lors des deux derniers matchs.

Le jeu de puissance des Foreurs est un problème ces temps-ci, avec seulement trois réussites en 21 tentatives.