Les Foreurs vont revoir un ancien copain

Les Foreurs vont tenter de retrouver le chemin de la victoire ce soir (jeudi) en visitant les Cataractes de Shawinigan.

Val-d'Or vient d'encaisser six échecs consécutifs, étant déclassé 30-11 dans les buts.

Bonne nouvelle alors Marshall Lessard semble prêt à revenir au jeu. Il est absent depuis mars en raison d'une blessure.

La visite à Shawinigan permettra à quelques anciens de revoir Daniel Renaud.

C'est lui qui pilotait l'équipe qui s'est inclinée en six matchs en finale de la coupe du Président la saison dernière.

«Ça va être le fun de le revoir, ça sera spécial, mais sinon c'est un match comme les autres. On veut les deux points. On s'est parlé quand il est parti, on s'est souhaité la meilleure des chances, mais on ne s'est pas reparlé depuis.»

- Alexandre Doucet, attaquant des Foreurs