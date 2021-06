«Les gens de Val-d'Or sont pressés» - Pierre Corbeil

Certaines rues de Val-d'Or seront plus sécuritaires pour les citoyens qui souhaitent bouger.

C'est que la Ville procède à la désignation de rues où la pratique du jeu libre sera autorisée.

Cela signifie que la limite sera réduite à 15km/h lorsque des citoyens seront sur la chaussée.

De la signalisation sera installée prochainement dans les secteurs touchés.

En ce début de saison estivale, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, affirme voir plusieurs comportements dangereux de la part d'automobilistes.

Il appelle donc les citoyens à la prudence sur les routes.

«Je pense que les gens de Val-d'Or sont pressés. On a une dynamique particulière en ce qui a trait au respect des limites de vitesse et des règles de conduite. Soyez vigilant. Nos jeunes peuvent faire des mouvements que vous n'avez pas anticipés et il pourrait arriver quelque chose que vous pourriez avoir sur la conscience pendant un bon bout de temps.»

-Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or