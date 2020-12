Les grands disparus de 2020

2020 aura été difficile sur plusieurs plans, non seulement pour la pandémie et ses effets économiques.

Plusieurs personnalités nous ont quittés cette année.

En juin, le maire de Preissac, Stéphan Lavoie, est décédé des suites de son cancer.

À 49 ans, il s'est battu contre le cancer, tout en continuant de travailler pour sa localité et pour la région.

L'ancienne journaliste à Énergie Abitibi, Audrey Folliot, lors de l'annonce du décès :

«Je suis encore sous le choc, parce que Stephan, c'était un guerrier. Il se battait contre ce foutu cancer-là depuis tellement d'années, il défiait les pronostics. Toutes les fois où je l'ai eu en entrevue, Stephan était extrêmement humain et coloré. Il faisait de la politique à sa façon, près des gens. il voulait mettre Preissac sur la map et aider les gens de l'Abitibi-Témiscamingue à obtenir tous les soins et services dont ils avaient besoin.»

-Audrey Folliot