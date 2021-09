Il y a un nouveau joueur pour les Huskies en ville.

Le tchèque Jakub Hujer vient de débarquer à Rouyn-Noranda.

L'attaquant de 17 ans va devoir s'isoler quelques jours avant de rejoindre sa nouvelle formation, mais il sera et bien de l'équipe cette saison.

Hujer est un joueur de centre de six pieds et trois pouces et 195 livres.

Il a été acquis au repêchage européen cet été.