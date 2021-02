Les Huskies flanchent en fin match face à Drummondville

Les Huskies de Rouyn-Noranda flanchent en fin de troisième période et s'inclinent par la marque de 3 à 0 face aux Voltigeurs cet après-midi (samedi).

Les trois buts de Drummondville ont été inscrits alors qu'il restait moins de cinq minutes à faire à la troisième période.

L'entraineur-chef par intérim, Brad Yetman explique pourquoi son équipe n'a pas réussi à trouver le fond du filet.

«Aujourd'hui, on a bien compétitionné, mais on a essayé des jeux trop complexes. D'avoir moins de 20 lancers dans un match, c'est décevant. Notre niveau de compétition était mieux, mais avec la façon dont on a joué offensivement, on n’est pas content.»

- Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim des Huskies