Les Huskies inaugurent leur «nouvel» aréna

Les Huskies jouent leurs premiers matchs à l'aréna Glencore pour ouvrir leur saison.

La meute reçoit Sherbrooke ce soir (vendredi) et Drummondville demain soir.

L'équipe compte sur 13 recrues dans son alignement de 25 joueurs.

« On aura une équipe encore jeune, mais qui sera plein de potentiel. Je suis convaincu que si on joue de la bonne façon et qu'on travaille fort soir après soir, on peut créer de belles choses. On verra où ça va nous mener, mais je suis convaincu qu'on sera une équipe qui va connaître beaucoup de succès. »

- Mathieu Gagnon, capitaine de l'équipe