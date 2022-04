Les Huskies maîtres à Val-d'Or vendredi soir

Les Huskies ont joué un match presque parfait vendredi soir, en route vers un gain de 5-2 à Val-d'Or.

Mathieu Gagnon et Samuel Johnson ont mené l'attaque avec chacun un but et deux passes.

«Ça bien été pour nous. Ça faisait une couple de matchs qu'on avait de la misère à marquer. De pouvoir en scorer cinq contre les Foreurs, à Val-d'Or, ça fait du bien.» - Samuel Régis, défenseur des Huskies

Les Foreurs ont inscrit leurs deux buts en milieu de troisième période, quand c'était déjà trop tard.

«On a commencé trop tard, c'est quelque chose qu'il faut corriger dans le futur. Il faut se regarder dans le miroir, tout le monde peut jouer mieux que ce soir.» - Justin Robidas, capitaine des Foreurs

Il y avait 2914 spectateurs à ce duel de la 117.

Les deux mêmes clubs se revoient samedi soir, cette fois à Rouyn-Noranda.